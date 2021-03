Cyberpunk 2077: rivelati nuovi dettagli sulla patch 1.2

Nella presentazione della sua roadmap per Cyberpunk 2077, CD Projekt RED aveva promesso, oltre a una serie di fix minori, due importanti patch che si sarebbero incaricate di risolvere i problemi più significativi che affliggevano il suo titolo. Il secondo di questi aggiornamenti, noto anche come patch 1.2, non si è ancora materializzato e anzi è stato di recente rinviato. Nelle ultime ore, però, CD Projekt RED ha condiviso qualche ulteriore dettaglio su cosa possiamo aspettarci da questa patch.

Reazioni della NCPD riviste. Chi ha avuto a che fare con le forze dell’ordine di Night City sa bene come le loro reazioni siano fin troppo fulminee: neanche il tempo di accorgersi di aver colpito per sbaglio un pedone, e subito la minimappa si accende di rosso. La patch 1.2 renderà meno immediata la loro reazione, assicurandosi anche che la NCPD non appaia più alle spalle del giocatore.

Chi ha avuto a che fare con le forze dell’ordine di Night City sa bene come le loro reazioni siano fin troppo fulminee: neanche il tempo di accorgersi di aver colpito per sbaglio un pedone, e subito la minimappa si accende di rosso. La patch 1.2 renderà meno immediata la loro reazione, assicurandosi anche che la NCPD non appaia più alle spalle del giocatore. Aggiustamenti al sistema di guida. Nonostante la loro apparecchiature futuristica, i veicoli di Cyberpunk 2077 possono essere un po’ ostici da pilotare. La prossima patch li renderà più maneggevoli, aggiungendo anche opzioni per permettere di personalizzare la sensibilità alla guida.

Nonostante la loro apparecchiature futuristica, i veicoli di Cyberpunk 2077 possono essere un po’ ostici da pilotare. La prossima patch li renderà più maneggevoli, aggiungendo anche opzioni per permettere di personalizzare la sensibilità alla guida. Sblocco dei veicoli. A volte, può capitare che i nostri veicoli si incastrino in elementi dello scenario. La patch 1.2 introdurrà una funzione che ci permetterà di farla beccheggiare avanti e indietro, così da riuscire a trovare presa con le ruote e a disincagliarci.

A volte, può capitare che i nostri veicoli si incastrino in elementi dello scenario. La patch 1.2 introdurrà una funzione che ci permetterà di farla beccheggiare avanti e indietro, così da riuscire a trovare presa con le ruote e a disincagliarci. Cambiamenti al sistema di schivata. Al momento, la schivata viene attivata premendo due volte un tasto direzionale. A partire dalla prossima patch sarà possibile disattivare questo comando, adottando invece input alternativi.

Nessuna novità, invece, su quando sarà disponibile la patch 1.2.