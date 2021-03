S.T.A.L.K.E.R. 2: niente gameplay all'evento ID@Xbox

In seguito all’annuncio di ieri della presenza di S.T.A.L.K.E.R. 2 all’evento ID@Xbox previsto per il 26 marzo, lo studio di sviluppo GSC Game World ha voluto offrire un ulteriore chiarimento. L’annuncio iniziale apparso su Xbox Wire dichiarava infatti che avremmo visto un nuovo video di gameplay per l’immersive sim postapocalittico; si trattava di un errore prontamente corretto, ma non prima di essere rilanciato da più parti.

Nel suo post su Twitter, GSC Game World ha spiegato che nel corso dell’evento verrà mostrato un video behind the scenes, che dunque mostrerà alcuni aspetti dello sviluppo del gioco ma senza rivelare ulteriore materiale di gioco. GSC ha in ogni caso promesso che nel corso del 2021 potremo attenderci novità ben più corpose per S.T.A.L.K.E.R. 2, e per compensare la possibile delusione dei suoi fan ha deciso di condividere alcuni artwork del gioco.