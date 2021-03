Resident Evil Village: ecco i requisiti hardware della versione PC

Capcom ha svelato i requisiti hardware ufficiale relativi alla versione PC di Resident Evil Village. Come potete notare anche voi, è necessario un computer abbastanza carrozzato per far girare al meglio il survival horror della compagnia di Osaka, soprattutto se si ha intenzione di sfruttare le funzionalità grafiche legate al ray tracing.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200 RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 4GB VRAM

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 4GB VRAM DirectX : versione 12

: versione 12 Spazio su disco: da definire

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600 RAM : 16GB

: 16GB Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700

: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700 DirectX : versione 12

: versione 12 Spazio su disco: da definire

Schede video per requisiti consigliati + ray tracing

4K/45fps : NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6700 XT / AMD Radeon RX 6800

: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6700 XT / AMD Radeon RX 6800 4K/60fps: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6900 XT

Vi ricordiamo che Resident Evil Village sarà disponibile dal 7 maggio non soltanto su PC, ma anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S.