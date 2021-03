Resident Evil Re:Verse, annunciate le date dell'open beta su PC e console

Dopo aver diffuso i requisiti ufficiali di Resident Evil Village, Capcom ha anche annunciato le date in cui si terrà l’open beta di Resident Evil Re:Verse, spin-off multiplayer in arrivo prossimamente su PC e console.

La compagnia giapponese ha reso noto che gli interessati potranno gettarsi nella mischia a partire dalle 7:00 dell’8 aprile, fino alla stessa ora del successivo 11 aprile. La fase di testing sarà aperta a tutti gli interessati su PC, PS4 e Xbox One, anche se Capcom precisa che l’open beta sarà accessibile anche su PS5 e Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità.

Durante l’open beta di Resident Evil Re:Verse, gli utenti potranno partecipare a degli scontri in cui fino a sei giocatori utilizzano armi biologiche letali per avere la meglio sugli altri utenti. Questo spin-off multiplayer è ancora sprovvisto di una data di uscita ufficiale, ma Capcom ribadisce che vedrà la luce nel corso del 2021.

