Final Fantasy VII Remake Intergrade: tutte le caratteristiche in video

Square Enix ha confezionato un nuovo video dedicato alle caratteristiche di Final Fantasy VII Remake Intergrade, versione riveduta, corretta e ampliata del gioco in arrivo tra pochi mesi su PS5.











Il filmato presente qui in alto mette in mostra le modalità Grafica e Performance, grazie alle quali è possibile dare priorità alla risoluzione piottosto che al frame rate. Vengono delineate anche le varie feature che sfruttano il nuovo controller DualSense e i suoi feedback aptici, nonché le potenzialità della modalità Foto. Non manca, poi, un approfondimento su Yuffie Kisaragi, protagonista dell’episodio aggiuntivo incluso in questa nuova versione del gioco.

Final Fantasy VII Remake Intergrade, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 10 giugno.