MechWarrior 5: Mercenaries presto su console Xbox, Steam e GOG

Il publisher Sold Out e gli sviluppatori di Piranha Games hanno annunciato che MechWarrior 5: Mercenaries sarà disponibile su console Xbox (dunque Xbox One e Xbox Series X|S), Steam e GOG.

Per quanto riguarda la data di uscita, questa è stata fissata al prossimo 27 maggio. Si tratta dello stesso giorno in cui verrà pubblicato il primo DLC intitolato Heroes of the Inner Sphere.

Vi ricordiamo che MechWarrior 5: Mercenaries è già disponibile da poco più di un anno su PC in esclusiva sull’Epic Games Store.

