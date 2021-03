Maneater arriva su Switch, ecco la data di uscita

Deep Silver e Tripwire Interactive hanno finalmente annunciato la data di uscita di Maneater per Nintendo Switch.

Il peculiare gioco di ruolo dalle forti tinte action sarà disponibile sulla console ibrida della Casa di Kyoto a partire dal prossimo 25 maggio, permettendo così ai possessori della piattaforma Nintendo di giocare ovunque vogliano, sia in mobilità che nel salotto di casa.

Per saperne di più su Maneater vi invitiamo a leggere la nostra recensione che Claudio Magistrelli ha vergato in occasione del lancio avvenuto poco meno di un anno fa su PC e console.

Condividi con gli amici Inviare