Yakuza 6: The Song of Life, svelati i requisiti della versione PC

Mentre mancano pochi giorni all’uscita di Yakuza 6: The Song of Life, SEGA ha ufficializzato i requisiti hardware della versione PC. Scopriamoli assieme.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i5-3470 / AMD FX-6300

: Intel Core i5-3470 / AMD FX-6300 RAM : 4GB

: 4GB Scheda video : Nvidia GeForce GTX 660 2 GB / AMD Radeon HD 7870 2 GB

: Nvidia GeForce GTX 660 2 GB / AMD Radeon HD 7870 2 GB Spazio su disco: 40GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 2600 RAM : 6GB

: 6GB Scheda video : Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB / AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

: Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB / AMD Radeon RX Vega 56 8 GB Spazio su disco: 40GB

Vi ricordiamo che Yakuza 6 : The Song of Life sarà disponibile su PC dal 25 marzo. Lo stesso giorno approderà anche su Xbox One e Xbox Series X|S. Entrambe le versioni saranno incluse nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.