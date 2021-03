Terraria: le vendite totali superano i 35 milioni

Chi l’avrebbe mai detto, dieci anni fa, che quel curioso gioco in pixel art che a una prima occhiata sembrava Minecraft in 2D sarebbe riuscito a scalare le vette di Steam? Eppure Terraria, il piccolo sandbox sviluppato da Re-Logic, è da poco giunto in cima alla Top 250 di Steam, superando titoli incredibilmente blasonati come Portal 2, The Witcher 3: Wild Hunt e Hades.

Non solo: a quanto pare Re-Logic può gioire anche di numeri di vendita che pochi altri giochi possono ambire di raggiungere. Come annunciato dallo sviluppatore, infatti, le vedite totali del gioco su tutte le piattaforme hanno superato i 35 milioni, così divisi:

17,2 milioni su PC

9,3 milioni su dispositivi mobile

8,5 milioni su console

Ricordiamo che il sandbox è arrivato da poco anche su Google Stadia. Lo sviluppatore ha poi chiarito che sebbene in termini di contenuto Terraria sia ormai completo, di lavoro da fare ancora ce n’è. L’aggiornamento Journey’s End infatti è ancora in lavorazione per le versioni console, e per il futuro Re-Logic progetta di aggiungere anche il supporto allo Steam Workshop e, se dovesse rivelarsi realizzabile, anche il cross-play fra le varie piattaforme.