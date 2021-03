Praey for the Gods: possibile un lancio a metà aprile

No Matter Studios ha postato un nuovo aggiornamento sulla pagina Steam di Praey for the Gods, il suo action survival ispirato a Shadow of the Colossus e previsto per PC, PS4, PS5 e Xbox One. All’interno del lungo post, scritto da Brian Parnell, possiamo leggere come gli ultimi mesi siano stati tutt’altro che semplici per il piccolo studio, composto di appena tre persone. Oltre alle considerazioni legate al coronavirus, non sono mancati brutte notizie in ambito familiare e i blackout texani a rallentare il ritmo dei lavori.

Nonostante questo, lo studio ha chiarito che in termini di contenuto Praey for the Gods è essenzialmente completo; ciò che resta da fare ora è semplicemente un giro di pulizia e di ottimizzazione. Anche la certificazione su PS4 e PS5 è già compiuta, mentre quella su Xbox One dovrebbe esserlo a breve. Parnell ha poi chiarito che la finestra di lancio è attualmente prevista per la seconda metà di aprile, specificando che si tratta di una stima che potrebbe variare nel corso delle prossime settimane.