Brothers: A Tale of Two Sons riceverà un'edizione fisica limitata per Switch

Super Rare Games, in collaborazione con 505 Games, ha annunciato un'edizione fisica limitata per Brothers: A Tale of Two Sons. Uscito originariamente nel 2013, il titolo ha segnato il debutto del regista svedese Josef Fares nel mondo dei videogiochi. Caratterizzato da un particolare sistema di controllo che ci vedeva gestire entrambi i fratelli allo stesso tempo, il titolo fu accolto subito molto positivamente sia dal pubblico che dalla critica.











Questa edizione fisica di Brothers: A Tale of Two Sons sarà disponibile a partire dal 25 marzo sul sito ufficiale di Super Rare Games, al prezzo di 31,45€. Oltre alla copia del gioco per Switch, includerà anche concept art ufficiali, un manuale a colori, uno sticker esclusivo e tre carte collezionabili. Dell’edizione saranno disponibili 5000 copie in totale.

Per quando riguarda Josef Fares, invece, il visionario autore non è certo rimasto con le mani in mano da allora. Dopo aver rilasciato A Way Out, lo studio da lui fondato lancerà infatti prossimamente anche l’action platform cooperativo It Takes Two. Tenete d’occhio le nostre pagine per la sua recensione nei prossimi giorni.