NieR: Automata, la versione Steam tempestata di critiche

Pochi giorni fa, avevamo riportato come la versione Xbox Game Pass di NieR: Automata presentasse miglioramenti tecnici significativi rispetto a quella presente su Steam; il merito di questi miglioramenti va allo studio QLOC, come da quest’ultimo dichiarato su Facebook. Se da un lato questo è sicuramente un risvolto positivo per chi giocherà l’opera di Yoko Taro tramite il servizio Microsoft, dall’altro la notizia non ha prevedibilmente fatto molto piacere a chi invece ha acquistato il titolo su Steam, dove ancora soffre di numerose magagne tecniche che richiedono l’utilizzo di mod di terze parti per essere risolte o quantomeno arginate.

Da lì ad una reazione dei fan il passo è stato breve: andando sulla pagina del negozio di NieR: Automata, possiamo infatti vedere come nel corso degli ultimi giorni la quantità di recensioni negative abbia subito un deciso aumento. Un modo per dichiarare il proprio scontento nei confronti di Square Enix, che non si è mai premurata di sistemare la versione Steam del gioco. Vedremo se le proteste riusciranno a smuovere le intenzioni del publisher.