Koch Media e Bloober Team annunciano un accordo di pubblicazione

Tramite un comunicato stampa, il publisher Koch Media e lo studio di sviluppo polacco Bloober Team hanno annunciato una nuova partnership. Soggetto della partnership saranno i due ultimi titoli dello studio, Observer: System Redux e The Medium, per i quali Koch Media si occuperà della pubblicazione delle edizioni fisiche. Nelle loro versioni digitali, i due giochi sono stati pubblicati in maniera indipendente da Bloober Team.

In merito all’accordo, il CEO di Bloober Piotr Babieno ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti di poter lavorare con i nostri partner di Koch Media. È molto importante per noi ascoltare i nostri fan che ci hanno richiesto un’uscita in versione fisica dei nostri pluripremiati giochi horror.” Dr. Klemens Kundratitz, CEO presso Koch Media, ha aggiunto “Siamo lieti di dare il benvenuto a Bloober Team come nuovo entusiasmante partner di publishing e siamo entusiasti di lavorare con loro sul portfolio di giochi in crescita a livello globale: The Medium e il pluripremiato Observer: System Redux. Entrambi i titoli si adattano perfettamente alla nostra diversificata line-up di giochi.”