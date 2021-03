Atomic Heart: il nuovo trailer mette in mostra la photo mode

Non sappiamo ancora come si mostrerà l’intrigante Atomic Heart alla prova dei fatti, ma di sicuro lo sparatutto russo sa il fatto suo in termini di atmosfera. E non c’è modo migliore di mettere in mostra una buona atmosfera che una potente photo mode, che a giudicare dall’ultimo trailer Mundfish ha tutta l’intenzione di implementare.











L’open world di Atomic Heart arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, ma una data di lancio ufficiale non è ancora stata rivelata. E se per caso quel riff alla fine vi è sembrato familiare, sappiate che con tutta probabilità ci avete sentito giusto: come annunciato in precedenza, Mick Gordon collaborerà infatti alla colonna sonora del titolo.