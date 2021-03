Ready or Not sarà pubblicato da Team17, pubblicato nuovo trailer

Se avete passato ore a spulciare ogni singolo livello di Rainbow Six e SWAT ma da troppo tempo nulla riesce a darvi le stesse sensazioni, forse Ready or Not è il titolo che state cercando. Lo sparatutto in via di sviluppo da parte di VOID Interactive pone infatti realismo e pianificazione al primo posto, e ha appena trovato un partner per la pubblicazione. Con il suo nuovo trailer, lo studio ha infatti annunciato di aver stretto un accordo con Team17, che si occuperà di tutto ciò che è legato al publishing.











L’annuncio ufficiale su Steam contiene anche qualche informazione in più in merito a Ready or Not, nel corso del quale potremo comandare una squadra di agenti alleati e assicurarci che ciascuno di loro abbia l’armamentario più adatto allo scopo. Ancora non è stata rivelata la data di lancio del titolo, che però arriverà presto in Accesso Anticipato su Steam.