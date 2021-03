Microsoft potrebbe acquisire Discord per ben 10 miliardi di dollari

Se pensavate che i 7,5 miliardi di dollari che Microsoft ha sborsato per acquisire ZeniMax e Bethesda fossero tanti, chissà cosa avete pensato alla lettura del titolo di questa news sapendo che la Casa di Redmond sarebbe pronta a inglobare Discord per la bellezza di 10 miliardi di dollari.

A darne notizia ci ha pensato il sito di informazione economica Bloomberg, sulle cui colonne leggiamo che i proprietari della piattaforma di messaggistica rivolta principalmente ai gamer sarebbero intenzionati a vendere le loro quote societarie. Tra gli interessati all’acquisto ci sarebbe proprio Microsoft, ma al momento le trattative sarebbero ancora in una fase preliminare. Nessuna delle due compagnie ha voluto commentare queste indiscrezioni, pertanto al momento non possiamo far altro che attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft o di Discord (o di entrambe).

Condividi con gli amici Inviare