Fallout 76: ecco la roadmap completa del 2021

Bethesda ha presentato la roadmap completa degli aggiornamenti di Fallout 76 che verranno pubblicati durante tutto il 2021.

Si parte subito in primavera con nuove dotazioni S.P.E.C.I.A.L., slot per C.A.M.P., manichini e una nuova espansione per le operazioni giornaliere. Tutte le funzionalità in arrivo sono in prova nell’attuale iterazione del PTS.

In estate sarà la volta di Regno d’Acciaio, naturale seguito dell’espansione Alba d’Acciaio pubblicata lo scorso anno. Questo nuovo contenuto dà seguito alla storia della Confraternita con nuove missioni, luoghi, PNG e potenti ricompense.

In autunno, invece, assisteremo a un’evoluzione dei mondi privati e a un’altra espansione delle operazioni giornaliere.

Infine, durante il prossimo inverno faranno il loro ingresso nel gioco armi e armature leggendarie a quattro stelle, nonché i tanto richiesti animali per il C.A.M.P.; mentre sarà disponibile anche l’inedita sfida pubblica “Invasori dall’oltre-galassia”, che unirà tutti gli utenti del server per completare le sfide, affrontare nuovi nemici e guadagnare tante ricompense aggiuntive. In più, i cultisti dell’Appalachia stanno tramando qualcosa di sinistro in un nuovo evento stagionale: il rituale. Basterà aiutare i fanatici di Point Pleasant a preparare un pericoloso ritualeper ricevere in cambio delle ricompense uniche.

