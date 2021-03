Xbox Live diventa Xbox Network, ufficializzato il cambio di nome

Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, Microsoft ha ufficializzato il cambio di nome di Xbox Live, che quindi d’ora in avanti diventerà semplicemente Xbox Network.

Intervenendo sulle colonne di Eurogamer, un portavoce della Casa di Redmond ha confermato che si tratta di un semplice rebranding volto a unificare la piattaforma attraverso tutti i dispositivi supportati. Inoltre, lo stesso esponente di Microsoft ha precisato che il cambio di brand non avrà alcun effetto sui servizi in abbonamento legati alla piattaforma: nello specifico, il servizio Xbox Live Gold manterrà lo stesso nome e le medesime caratteristiche che lo hanno contraddistinto finora.

