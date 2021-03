Il PlayStation Store per PS3, PS Vita e PSP potrebbe chiudere in estate

Pare proprio che Sony stia per staccare la spina al PlayStation Store per PS3, PS Vita e PSP dopo aver già rimosso la possibilità di acquistare i contenuti via web.

Secondo quanto riportato da Polygon, infatti, la compagnia giapponese si starebbe preparando a chiudere definitivamente il negozio digitale per queste tre piattaforme. Sono spuntate persino delle possibili date: il 2 luglio dovrebbe essere l’ultimo giorno di attività del PlayStation Store per PS3 e PSP, mentre il successivo 27 agosto toccherebbe a quello per PS Vita.

In attesa di un’eventuale nota ufficiale da parte di Sony, resta da capire che fine farebbero i contenuti già acquistati dagli utenti in caso di chiusura dello store: tale mossa, difatti, punterebbe i riflettori sulla spinosa questione della conservazione dei titoli in forma digitale.

