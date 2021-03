Sherlock Holmes Chapter One: ecco il trailer ufficiale di gameplay

Dopo il teaser di qualche settimana fa, Frogwares è finalmente pronta a rivelare qualche spezzone più corposo del gameplay di Sherlock Holmes Chapter One. Nel trailer di seguito, possiamo vedere il giovane Sherlock Holmes alle prese con la sua prima avventura, ma già dotato di uno spiccato senso investigativo.











Parlantina veloce e intelligenza fuori dal comune non basteranno a tirare fuori l’investigatore britannico da tutti i guai, però: ogni tanto ci sarà anche da menare le mani e lasciare la parola alle sputafuoco. Ambientato in un paradiso mediterraneo dove il rispetto della legge è considerato al più un bizzarro passatempo, Sherlock Holmes Chapter One avrà una struttura open world vedrà il protagonista alle prese con una serie di casi, uno dei quali coinvolge un elefante che sta per essere impiccato. Il titolo arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S nel corso del 2021.