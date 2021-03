Risk of Rain 2: le vendite superano 4 milioni, Anniversary Update in arrivo

Sembra incredibile, ma sono già passati due anni da quando Risk of Rain 2 è sbarcato in Accesso Anticipato su Steam, prima di arrivare alla sua versione definitiva nell’agosto dell’anno scorso. Versione definitiva per modo di dire, ovviamente, visto che Hopoo Games intende continuare a lavorare al suo titolo; e proprio per festeggiare il secondo compleanno, sta preparando un Anniversary Update. Nel post d’annuncio, lo studio ha anche rivelato il numero di copie vendute dal suo titolo, che supera i 4 milioni.

Per quanto riguarda il prossimo aggiornamento, invece, Hopoo ha fatto sapere che, oltre a tutta una serie di nuove descrizioni per gli oggetti, potremo anche aspettarci qualcosa di più corposo. L’aggiornamento vedrà infatti il ritorno del Bandito, già presente in Risk of Rain 1 ma inizialmente abbandonato durante lo sviluppo del seguito. Lo studio ha anche condiviso alcune informazioni sulla prima espansione; come già annunciato in precedenza, questo contenuto sarà a pagamento e arriverà con tutta probabilità verso la fine del 2021. Chi gioca a Risk of Rain 2 su console può restare tranquillo: gli sviluppatori stanno collaborando con Gearbox per assicurare parità fra le varie versioni, e anzi sperano di riuscire a lanciare la prima espansione in contemporanea su tutte le piattaforme.

Infine, Hopoo ha fatto sapere di avere molte novità in cantiere, e non solo per Risk of Rain 2. Che i prossimi mesi possano vedere la comparsa di un nuovo progetto per il piccolo studio?