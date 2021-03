2K annuncia l'acquisizione della divisione Games di Hookbang

Il colosso del publishing 2K ha annunciato l’acquisizione della divisione Games di Hookbang LLC. Hookbang è un’azienza che si occupa principalmente di realtà aumentata, e che in passato ha collaborato con molti franchise famosi e con 2K stessa; la notizia dell’acquisizione non è dunque così inattesa. La divisione sarà integrata nello studio di sviluppo Visual Concepts, noto per i suoi lavori sul franchise NBA 2K, e assumerà il nome Visual Concepts Austin.

Come prevedibile, le centinaia di sviluppatori del neonato Visual Concepts Austin lavoreranno alla serie NBA 2K, al quale apporteranno la loro competenza, ed espanderanno il catalogo di pubblicazioni di 2K.