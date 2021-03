Final Fantasy XI Reboot cancellato ufficialmente

Non che la notizia ci sorprenda particolarmente, vista la carenza di notizie in merito nel corso degli ultimi anni, ma Final Fantasy XI Reboot, in sviluppo per dispositivi mobile, è stato ufficialmente cancellato. L’annuncio arriva da fonti in lingua giapponese riportate da Gematsu. A quanto pare, sia Nexon che Square Enix non sarebbero state soddisfatte dai livelli qualitativi raggiunti dal prodotto e avrebbero deciso di annullarne la produzione. Le risorse attualmente impegnate in Final Fantasy XI Reboot saranno riallocate in altri progetti.

Ricordiamo che la decisione non deriva certo da uno scarso interesse di Square Enix nel mercato mobile. Oltre ad aver lanciato tutti i titoli classici della serie Final Fantasy anche su smartphone, il publisher ha di recente annunciato il battle royale per mobile Final Fantasy VII The First Soldier.