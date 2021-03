Steam lancia ufficialmente la funzione Remote Play Together

Con un post dedicato, Steam ha annunciato ufficialmente il lancio della funzione Remote Play Together. Questa funzione, già presente da qualche tempo in versione beta, permette di invitare un’altra persona ad unirsi alla nostra sessione di gioco, anche se non possiedono il titolo in questione o se quest’ultimo non prevede il multiplayer online, ma solo locale. Sostanzialmente, la nostra schermata di gioco sarà inviata in diretta streaming all’altro giocatore, che potrà partecipare usando le sue periferiche.

Per fare questo, l’altro giocatore non avrà nemmeno bisogno di avere Steam installato. La funzione, infatti, ci permetterà di generare un link che sarà sufficiente seguire per ritrovarsi in gioco. Per celebrare il lancio del Remote Play Together, il negozio digitale di Valve ha anche organizzato una serie di saldi ed eventi in livestream a tema, che avranno inizio il 25 marzo alle ore 19:00.