Magic: Legends, l'open beta su PC è ai nastri di partenza

Gli interessati possono dunque scaricare il client sia tramite Arc Games (la piattaforma di Perfect World), sia attraverso l’Epic Games Store. Durante l’open beta è possibile provare ben cinque classi, ognuna delle quali legata a un colore del celebre gioco di carte collezionabili. Si parte con il Geomancer, affiliato al Rosso, per poi passare al Mind Mage, che invece utilizza il mana Blu, per non parlare del Beastcaller, rifulgente di mana Verde, o ancora del Necromancer, naturalmente legato al Nero, mentre chiude questa carrellata il Sanctifier, adepto del mana Bianco.

Magic: Legends si presenta così come un action RPG di stampo hack & slash abbastanza atipico dal momento che fonde le dinamiche di questo genere di giochi con la possibilità di collezionare magie proprio come se fossero carte dell’omonimo gioco targato Wizards of the Coast.

Prima di concludere, segnaliamo che il gioco arriverà in seguito anche su console, ma bisognerà attendere il lancio della versione finale prima di vederlo girare su PS4 e Xbox One.