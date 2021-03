Serious Sam 4 si aggiorna con il supporto ufficiale alle mod

Croteam ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Serious Sam 4 che abilita il supporto alle mod, nonché al Workshop di Steam per la condivisione dei contenuti creati dagli utenti.

La raccolta di strumenti ufficiali denominata Serious Editor 2021 garantirà a tutti gli interessati di dar sfogo alla creatività, permettendo così ai modder di modificare virtualmente qualsiasi aspetto del gioco. Inoltre, per l’occasione il gioco è disponibile per l’acquisto su Steam con uno sconto del 40% valido fino al 26 marzo.

Non è tutto, però, dal momento che per celebrare i 20 anni della serie, lo studio croato ha pubblicato anche un aggiornamento per Serious Sam 2 che aggiunge, tra le altre novità, ben dodici mappe multiplayer finora inedite.

