Amazon Games apre un nuovo studio a Montreal

Amazon Games, la divisione del colosso dell’e-commerce impegnata nell’industria dei videogiochi, ha appena annunciato l’apertura di un nuovo studio di sviluppo in quel di Montreal, in Canada.

Questa nuova realtà sarà guidata dall’head of production Luc Bouchard, il creative director Xavier Marquis, l’head of product Alexandre Remy e il content director Romain Rimokh. Insieme, questi quattro veterani costituiscono il nucleo del team che ha dato i natali al fenomeno Rainbow Six Siege. Ed è proprio nel filone in cui si posiziona lo sparatutto tattico di Ubisoft che si inserirà il videogioco in sviluppo presso Amazon Games Montreal. Si tratterà infatti di un titolo multiplayer incentrato su una nuova IP.

Da notare che Amazon sta ancora assumendo personale, dunque è probabile che ci vorrà molto tempo prima che il gioco veda la luce del sole.

