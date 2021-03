Destiny 2: disponibile il nuovo assalto Terreni di Prova

Bungie ha reso disponibile Terreni di Prova, l’ultimo assalto della Stagione degli Eletti di Destiny 2.











Zavala, Comandante dell’Avanguardia, ha lanciato una sfida a Caiatl, la quale ha chiesto ai guardiani di provare il proprio valore. I guardiani devono così affrontare i campioni cabal e combattere per la gloria, vincendo in quanto campioni dell’umanità. I guardiani devono battersi su Nessus e giungere nel terribile carro terrestre dei cabal, guadagnandosi l’approvazione di Caiatl per entrare nei Terreni di Prova; qui devono sfidare l’ultimo campione cabal, determinando così le sorti dell’Ultima Città.

Vi ricordiamo che la Stagione degli Eletti di Destiny 2 proseguirà fino all’11 maggio.