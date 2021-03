Tales from the Borderlands arriva su Switch, ecco il trailer di lancio

A sette anni di distanza dal suo lancio, e dopo le travagliate vicende che hanno coinvolto Telltale Games, l’avventura interattiva Tales from the Borderlands è ora disponibile anche su Nintendo Switch. La storia segue due personaggi introdotti da questo titolo all’ampio universo di Gearbox, e cioè Rhys e Fiona, impegnati a portare a termine una truffa che li renderà ricchi. O almeno, questo è quello che sperano.











I due infatti non hanno tenuto conto del fatto che siamo su Pandora, un posto dove i buoni piani devono troppo spesso fare i conti con l’accetta di uno Psycho impazzito. Tales from the Borderlands è ambientato fra il secondo e il terzo capitolo della serie di looter shooter, quindi se vi manca questo tassello della storia questa è una buona occasione per rimediare. Sopratutto considerato che il titolo è in offerta al 25% di sconto fino all’11 aprile.