The Lord of the Rings: Gollum, novità in arrivo a breve

Lo sviluppatore Daedalic Entertainment ha annunciato che sarà presente nel corso del Future Games Show di domani, 25 marzo, durante il quale verranno mostrate le prime sequenze di gameplay di The Lord of the Rings: Gollum. Lo studio di sviluppo ha anche inaugurato i canali social dedicati al suo gioco, ma non fatevi cogliere dall’emozione per il teaser trailer in allegato: si tratta infatti di quello già mostrato ad agosto.

Originariamente previsto per il 2021, The Lord of the Rings: Gollum ha visto, come tanti altri titoli nel corso degli ultimi mesi, la sua data di lancio spostata in avanti, in questo caso al 2022. Nel titolo ci troveremo ad interpretare Gollum, l’hobbit corrotto dal potere dell’Anello, in un’avventura dalle forti componenti stealth.