Hitman 3: annunciato il DLC Seven Deadly Sins

IO Interactive ha da poco annunciato il DLC Seven Deadly Sins per Hitman 3. In arrivo a partire dal 30 marzo, questa espansione sarà divisa in sette parti, ciascuna delle quali sarà ovviamente dedicata a uno dei sette vizi capitali. Stando a quando dichiarato dallo studio, i vari episodi ci porteranno “nella mente dell’Agente 47” e ci sfideranno a “resistere a ciascuno dei sette vizi”. Il trailer pubblicato ci permette di dare un’occhiata al primo atto, che come potete intuire dal fatto che c’è oro ovunque è tutto dedicato all’avidità.











L’espansione introdurrà nuovi contratti, un ambito e almeno un’oggetto a tema, che potremo usare anche nel resto del World of Assassination. IO Interactive ha anche suggerito come alcuni di questi avranno effetti speciali che ci ricorderanno i peccati a cui sono ispirati. I vari episodi potranno essere acquistati separatamente al prezzo di 4,99€, o come parte della Seven Deadly Sins Collection al prezzo di 29,99€.

Sempre il 30 marzo, su Hitman 3 avrà inizio anche la Season of Sin, che includerà anche nuovi contenuti gratuiti come Escalation, Bersagli Elusivi e Featured Contracts.