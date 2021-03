Hunt: Showdown, inizia l'evento As The Crow Flies, nuovo boss in arrivo

Come parte dei suoi festeggiamenti per il terzo compleanno di Hunt: Showdown, Crytek ha dato il via all’evento As The Crow Flies, che durerà da oggi 24 marzo fino al 12 aprile. Questo evento speciale offrirà ai giocatori la possibilità di sbloccare nuovi oggetti leggendari e un Cacciatore leggendario; ma se non vi va di sgobbare, sappiate che vi basterà entrare in gioco in questo lasso di tempo per ottenere un Iron Reliquiary e la Chain Pistol leggendaria Dark Miasma.

Una sputafuoco di cui probabilmente avrete bisogno, visto che l’evento aggiunge anche un nuovo boss a Hunt: Showdown. Dopo aver raccolto indizi in merito, sfondato uccelli scheletrici e lottato contro stormi di corvi, ci troveremo di fronte il temibile Scrapbeak. Sconfiggerlo ci permetterà di accumulare punti evento, che potremo usare per sbloccare ricompense speciali.