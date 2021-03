Microids annuncia Asterix & Obelix: Slap them All per PC e console

Microids ha annunciato Asterix & Obelix: Slap them All, un nuovo beat ’em up sviluppato dalla software house indie indipendente Mr Nutz Studio in arrivo prossimamente su PC e console.











Ambientato nell’universo ideato dai fumettisti René Goscinny e Albert Uderzo, l’ultimo videogioco dedicato ad Asterix e Obelix metterà i giocatori nei panni del duo di galli più famoso del mondo. Come prevedibile, la Gallia è interamente occupata dai Romani, ma solamente un singolo villaggio riesce a resistere ancora e sempre all’invasore. Viaggiando attraverso i luoghi più iconici dei fumetti bisognerà abbattere schiere di legionari Romani, pirati, briganti e persino i temutissimi Normanni.

Il gioco sarà interamente disegnato a mano con uno stile che riprende le opere originali di Goscinny e Uderzo, presentando una formula di gameplay piuttosto classica, tipica dei picchiaduro a scorrimento bidimensionali, con tanto di modalità cooperativa.

Asterix & Obelix: Slap them All sarà disponibile nel corso del prossimo autunno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Infine, gli sviluppatori fanno sapere che il gioco sarà retrocompatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.