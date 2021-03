Psyonix svela Rocket League Sideswipe per dispositivi mobili

Dopo essere stata acquisita da Epic Games, Psyonix ha annunciato Rocket League Sideswipe. Si tratta di uno spin-off del celebre videogioco sportivo in arrivo prossimamente sui dispositivi mobili con sistema operativo Android e iOS.











Rocket League Sideswipe proporrà match molto brevi della durata di un massimo di due minuti in cui i giocatori si scontreranno in partite 1vs1 o 2vs2. Rispetto al videogioco disponibile su PC e console, questo titolo presenterà delle arene molto più piccole e un gameplay sviluppato su due dimensioni, in modo tale da rendere ancora più immediati i match.

Lo spin-off verrà pubblicato nel corso dell’anno in formato free-to-play, mentre per ora i fortunati giocatori australiani e neozelandesi possono partecipare a una prima alpha.