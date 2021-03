The King of Fighters XV: nel roster ci sarà anche Yashiro Nanakase

Dopo i trailer dedicati ai fratelli Andy e Terry Bogard, SNK ha confezionato un nuovo video per confermare la presenza di Yashiro Nanakase nel roster di The King of Fighters XV.











Assente da molto tempo nella line-up di un picchiaduro della serie, Yashiro Nanakase è un combattente molto agile e versatile che punta proprio sulla sua velocità per mettere al tappeto gli avversari.

Vi ricordiamo che The King of Fighters XV uscirà nel corso del 2021, peccato che ancora non si conoscano le piattaforme sulle quali sarà possibile darsele di santa ragione.