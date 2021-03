Steam ospiterà l'evento Next Fest a giugno

Valve ha annunciato un nuovo evento digitale denominato Steam Next Fest, durante il quale verranno puntati i riflettori sulle novità in arrivo sulla piattaforma digitale per PC.

Online dal 16 al 22 giugno, la kermesse virtuale sarà l’occasione ideale per assistere a nuovi annunci, partecipare agli streaming degli sviluppatori, e provare in prima persona centinaia di demo giocabili.

Il festival estivo cambia quindi nome ma non scopo e modalità, permettendo così a tutti gli utenti della piattaforma di dare uno sguardo approfondito ai videogiochi in arrivo.

