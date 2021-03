Ion Fury: l'espansione Aftershock uscirà in estate

3D Realms e gli sviluppatori di Voidpoint hanno annunciato che l’espansione Aftershock di Ion Fury sarà disponibile nel corso dell’estate.











Aftershock continuerà la storia di Shelly “Bombshell” Harrison riprendendo esattamente dalla fine dell’avventura principale, proponendo nuovi livelli, nemici inediti e qualche strumento di morte aggiuntivo. Non mancheranno, inoltre, delle sequenze di combattimento su veicoli.

Non sappiamo ancora la data di uscita definitiva, ma Ion Fury: Aftershock arriverà tra qualche mese su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.