Magic Arena è ora disponibile per i dispositivi iOS

Wizards of the Coast ha reso disponibile per il download la versione per iOS di Magic: The Gathering Arena, controparte digitale del celebre gioco di carte collezionabili.

Il videogioco free-to-play è dunque disponibile sull’App Store ed è compatibile con tutti gli iPhone e iPad dotati di sistema operativo iOS 13.0, o versioni successive. Questa versione comprende tutti i set usciti finora, compreso l’ultimo, Kaldheim. Inoltre, i giocatori potranno utilizzare il loro Wizards Account per avere accesso alla loro collezione esistente su Magic: The Gathering Arena, per completare le missioni e sfidare gli altri giocatori indipendentemente dalla piattaforma.

Condividi con gli amici Inviare