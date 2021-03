THQ Nordic annuncia il gestionale calcistico We Are Football

THQ Nordic ha deciso di lanciarsi nel mondo dei gestionali calcistici annunciando We Are Football, nuovo videogioco per PC in lavorazione presso Winning Streak Games.











Il gioco è stato sviluppato da veterani del settore ed esperti di manageriali calcistici, come Gerald Köhler, Rolf Langenberg, e Dirk Winter. In We Are Football dovremo gestire ogni aspetto di un club calcistico, sia esso impegnato nei campionati maschile o femminile, con l’obiettivo di rinforzare la squadra, far crescere lo staff, migliorare le infrastrutture, curare al meglio i rapporti con tifosi, e ovviamente vincere competizioni nazionali e internazionali. Infine, gli sviluppatori precisano che il gioco non include nessuna licenza ufficiale di squadre o campionati, ma mette a disposizione un editor estremamente dettagliato che permette la creazione di campionati e squadre personalizzate.

We Are Football sarà disponibile su PC tramite Steam dal prossimo 10 giugno.