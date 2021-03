Xbox Live Gold non sarà più necessario per Party Chat e titoli free to play

Cambiamenti interessanti in arrivo ai servizi online su console Xbox. L’account ufficiale del programma Xbox Insider ha infatti reso noto di aver dato il via ad una fase di testing, nel corso della quale i servizi Party Chat, Looking for Group e i titoli multiplayer free to play non richiederanno più una sottoscrizione Xbox Live Gold. La fase di testing farà da preludio alla diffusione di queste funzionalità al resto dell’utenza; non è ancora dato sapere quando, ma non dovrebbe in ogni caso volerci molto.

Rimanendo in tema di giochi free to play, ricordiamo che 343 Industries ha confermato come il multiplayer di Halo Infinite sarà gratuito.