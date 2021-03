Tennis World Tour 2 arriva su PS5 e Xbox Series X|S

Nacon ha annunciato il lancio della Complete Edition di Tennis World Tour 2, simulatore tennistico uscito uscito a settembre dello scorso anno e ora disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S. La versione next-gen del gioco include tempi di caricamento più veloci, la possibilità di giocare in 4K a 60fps, ray tracing ed effetti particellari migliorati; queste migliorie tecniche saranno rese disponibili anche su PC con un apposito aggiornamento.











L’aggiornamento non si limiterà però solo a questo: includerà anche nuove Signature Moves per tutti i giocatori più famosi, e un ampliamento della modalità Carriera. A quest’ultima sono stati aggiunti nuovi tornei ufficiali, inclusi tornei in doppio. A breve arriverà sul titolo tennistico anche l’Annual Pass, che come dettagliato nel video dedicato aggiungerà una nuova competizione, e il DLC Champions Pack, che aggiungerà i giocatori Andy Murray, Maria Sharapova, Donna Vekic, Marin Cilic, Justine Henin e Diego Schwartzman. Il DLC è già incluso in Tennis World Tour 2: Complete Edition, che lancerà quindi con un roster di ben 48 atleti.