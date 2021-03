Immortals Fenyx Rising: ecco il trailer del DLC Miti del Regno d'Oriente

L’open world mitologico di Ubisoft si espande, e questa volta scenario e protagonisti sono tutti nuovi. Il protagonista del nuovo DLC di Immortals Fenyx Rising, intitolato Miti del Regno d’Oriente, non è infatti Fenyx ma il giovane Ku, anche lui alle prese con bestie mitologiche di varie forme e dimensioni nel suo tentativo di aiutare la dea Nuwa a ripristinare l’equilibrio.











Ovviamente, anche in questo DLC non mancheranno esplorazione, puzzle da risolvere e boss fight ad affrontare. Ricordiamo che questa è la seconda espansione di tre previste; così come Una Nuova Divinità, anche Miti del Regno d’Oriente sarà acquistabile separatamente al prezzo di 14,99€ o come parte del Season Pass di Immortals Fenyx Rising.