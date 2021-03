GeForce NOW: Paradise Lost, Overcooked fra i nuovi titoli disponibili

Nuovo giovedì, nuova carrellata di titoli che vanno ad aggiungersi a GeForce Now, il servizio di streaming di Nvidia. Alcuni di questi erano già stati annunciati in precedenza, ma ci sono anche alcune interessanti sorprese come Paradise Lost e il gestionale ad alto tasso di nostalgia Spacebase Startopia. Ecco la lista completa dei titoli disponibili a partire da questa settimana:

Spacebase Startopia (lancio su Steam e Epic Games Store, 26 marzo)

Overcooked! All you can Eat! (Steam)

Paradise Lost (24 marzo)

Door Kickers (Steam)

Evoland Legendary Edition (Steam)

Iron Conflict (Steam)

Railroad Corporation (Steam)

Sword and Fairy 7 Trial (Steam)

Thief Gold (Steam)

Trackmania United Forever (Steam)

Worms Reloaded (Steam)

Wrench (Steam)

Ricordiamo, inoltre, che di recente GeForce Now ha rivisto i propri piani di sottoscrizione. Chi già possiede un piano Founders non dovrà incorrere in nessun cambiamento, e continuerà a pagare 4,99€ al mese; per tutti gli altri, è stata aperta la nuova sottoscrizione Priority, che offrirà gli stessi benefici della Founders ma ad un prezzo di 9,99€.