Reggie Fils-Aime lascerà il consiglio di amministrazione di GameStop

Non è stato certo un anno facile per GameStop. Come prevedibile, la pandemia ha causato sostanziali perdite alla catena di negozi dedicati al mondo del gaming, e anche il lancio delle nuove console non è riuscito a riportare in positivo i bilianci del 2020. E a quanto pare, questo periodo difficile avrà le sue conseguenze anche sul consiglio di amministrazione: in un documento ufficiale, la catena ha infatti reso noto che otto membri del consiglio lasceranno il loro posto entro il mese di giugno.

Fra questi spunta anche il nome dell’ex CEO di Nintendo of America Reginald “Reggie” Fils-Aime, che come ricorderete si era unito a GameStop a marzo dell’anno scorso. Questi abbandoni non saranno senza conseguenze: stando a quanto riportato nel documento stesso, “il turnover all’interno del consiglio potrà inficiare sulle nostre operazioni, sul nostro focus strategico e la nostra capacità di spingere il valore delle azioni”. Insomma, nemmeno i prossimi mesi si prospettano facili per la compagnia.