Biomutant: THQ Nordic pubblica il Combat Trailer

Sembra incredibile, ma Biomutant sta per arrivare. Come annunciato in precedenza, il titolo lancerà infatti il 25 maggio, e per convincere i più scettici di voi del fatto che il gioco esiste davvero, THQ Nordic ha deciso di pubblicare un nuovo trailer. Stavolta al centro del breve video c’è il sistema di combattimento, che a giudicare da quanto mostrato si prospetta bello gagliardo.











Oltre a un sacco di azione dal gusto spiccatamente elementale, il trailer rivela anche l’apertura dei preorder, e il DLC che sarà con essi incluso: la classe del mercenario. Ricordiamo che Biomutant è un action RPG open world postapocalittico, e che arriverà su PC tramite Steam, PS4 e Xbox One.