Hood: Outlaws & Legends, ecco il trailer del Mystic

Tornano i trailer introduttivi di Hood: Outlaws & Legends, questa volta con un video dedicato all'ultima classe ancora da coprire: il Mystic. Non fatevi illudere dal nome, perché se vi aspettate un vecchietto gracilino cascherete male; la quarta classe del gioco PvP/PvE di Sumo Digital è infatti un ex inquisitore che gira armato di una palla ferrata e fiammeggiante legata a una catena. Decisamente non l'oggetto che volete veder arrivare verso di voi ad alta velocità.











Oltre a sapere il fatto suo in corpo a corpo, il Mystic è in grado di rigenerare la sua barra della stamina molto più rapidamente delle altre classi. È inoltre armato di una fiala di veleno che, una volta lanciata, limiterà il campo visivo e ridurrà la stamina dei nemici colpiti. La sua Ultimate, Instinct, gli permetterà di vedere i nemici attraverso i muri e allo stesso tempo curare gli alleati vicini. Assieme a Ranger, Hunter e Brawler, anche questa classe sarà fondamentale per prevalere sia sulle guardie armate, che su altri gruppi di Outlaws che intendono soffiarci il bottino sotto il naso.

Hood: Outlaws & Legends lancerà il 10 marzo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.