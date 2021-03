Annunciato Total War: Rome Remastered, in arrivo ad aprile

Se non riuscite a contenere l’attesa per il prossimo capitolo della strategia in chiave Creative Assembly, potrebbe essere in arrivo qualcosa che vi aiuta a lenire il dolore dell’attesa. SEGA ha infatti annunciato Total War: Rome Remastered, in sviluppo presso Feral Interactive e che sarà disponibile a partire dal 29 aprile. In allegato con l’annuncio è arrivato anche un intrigante trailer live action.











Tra le caratteristiche di Total War: Rome Remastered, potremo trovare:

Grafica migliorata: risoluzione in 4K, supporto integrato per la risoluzione Ultra HD e modelli ottimizzati per ambientazioni, campi di battaglia e personaggi.

risoluzione in 4K, supporto integrato per la risoluzione Ultra HD e modelli ottimizzati per ambientazioni, campi di battaglia e personaggi. Nuove meccaniche di gioco: 16 nuove fazioni andranno ad aggiungersi alle 22 dell’originale. Inoltre, potremo mandare in missione i nostri agenti mercanti per creare rotte commerciali e cercare di stabilire la nostra supremazia economica.

16 nuove fazioni andranno ad aggiungersi alle 22 dell’originale. Inoltre, potremo mandare in missione i nostri agenti mercanti per creare rotte commerciali e cercare di stabilire la nostra supremazia economica. Funzionalità modernizzate: Le meccaniche del gioco originale sono state raffinate, e sono state introdotte nuove funzioni come la mappa delle tattiche per le battaglie, le mappe termiche e le icone in sovrimpressione nella modalità Campagna.

Le meccaniche del gioco originale sono state raffinate, e sono state introdotte nuove funzioni come la mappa delle tattiche per le battaglie, le mappe termiche e le icone in sovrimpressione nella modalità Campagna. Sistema di aiuto ottimizzato: Total War: Rome Remastered include una serie di aiuti, come un nuovo tutorial, una Wiki integrata, numerosi suggerimenti e tooltip e un supporto migliorato per il daltonismo.

Total War: Rome Remastered include una serie di aiuti, come un nuovo tutorial, una Wiki integrata, numerosi suggerimenti e tooltip e un supporto migliorato per il daltonismo. Multigiocatore multipiattaforma: potremo combattere in partite PvP fra PC, macOSx e Linux.

potremo combattere in partite PvP fra PC, macOSx e Linux. Contenuto originale completo: Total War: Rome Remastered include le espansioni Barbarian Invasion e Alexander in versione rinnovata. Inoltre, sarà possibile accedere al titolo originale, Rome: Total War Collection (giocabile solo su Windows).

I preorder per questa versione rimasterizzata, al prezzo di 29,99€ sono già aperti sia su Steam che sul sito ufficiale. Chi è già in possesso del titolo originale potrà acquistare Rome Remastered ad un prezzo scontato del 50%; l’offerta è valida fino al 1° giugno 2021.