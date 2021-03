Humankind è stato rinviato al prossimo mese di agosto

A sorpresa, Amplitude Studios ha annunciato di aver rinviato l’uscita di Humankind. Il gioco avrebbe dovuto vedere la luce del sole tra poco meno di un mese, il 22 aprile, invece il lancio è stato spostato al prossimo 17 agosto.

Gli sviluppatori spiegano di aver ricevuto molti feedback durante l’ultima OpenDev Demo (di cui vi abbiamo dato riscontro in una recente anteprima), tra cui diverse critiche costruttive che hanno spinto il team a ripensare diversi elementi del gioco, tra cui il bilanciamento delle fazioni, il funzionamento della diplomazia e la leggibilità dell’interfaccia. Naturalmente, per apportare tutte queste modifiche è necessario più tempo, per questo si è reso necessario far slittare il lancio alla prossima estate.

Vi ricordiamo, infine, che Humankind sarà disponibile sia su PC che su Google Stadia.

