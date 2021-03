Returnal entra in fase gold e si prepara all'uscita su PS5

Housemarque ha annunciato via Twitter che Returnal è appena entrato in fase gold. Ciò significa che lo sviluppo è stato portato a termine, dunque il gioco è pronto per la produzione di massa e per la successiva distribuzione verso i negozi di tutto il mondo.

Lo storico team finlandese ha quindi approfittato dell’occasione per ringraziare Sony e i PlayStation Studios per il supporto ricevuto durante gli ultimi anni, invitando al tempo stesso i fan ad attendere con impazienza l’arrivo del gioco sugli scaffali.

Returnal, lo ricordiamo, sarà disponibile esclusivamente su PS5 dal prossimo 30 aprile.

