Green Hell sarà disponibile su console in estate

Dopo aver conquistato sia PC (qui la nostra recensione) che Switch, Green Hell sta per dirigersi finalmente anche sulle altre console casalinghe.











Gli sviluppatori di Creepy Jar hanno infatti annunciato che questo acclamato sandbox di stampo survival sarà disponibile su PS4 e Xbox One nel corso della prossima estate, sebbene non sia ancora stata ufficializzata la data di uscita. Questa versione per console di Green Hell includerà tutti i contenuti presenti sulle altre piattaforme, offrendo decine e decine di ore di intrattenimento agli appassionati di questo genere di videogiochi.